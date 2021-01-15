Киев вошел в топ-100 самых зеленых городов планеты

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В Киеве 44% зеленых насаждений, из которых 40% занимают деревья, а остальные – трава

Украинская столица заняла сотое место в рейтинге зеленых городов планеты за 2020 год. Об этом говорится на сайте Husqvarna Urban Green Space Index (HUGSI), который проанализировал 155 городов мира.

Так, для определения рейтинга сайт не просто учитывал количество зеленых насаждений в процентном соотношении, но и принимал во внимание то, как горожане поддерживают и обогащают парки и скверы, расположение зелени по всему городу и тому подобное. Поэтому иногда в рейтинге можно увидеть, что город, который имел чуть меньший процент зеленых насаждений, может "обогнать" другой с большим процентом.

Киев оказался между американским городом Филадельфия, который на 99 месте, и городом Южно-Африканской Республики Кейптауном (101 место).

Согласно подсчетам портала, в Киеве 44% зеленых насаждений, из которых 40% занимают деревья, а остальные – трава. Еще 8% водной среды. На одного человека, проживающего в Киеве, приходится 82,3 кв. метра зеленых насаждений. Однако HUGSI брал для расчетов официальную статистику населения. Поэтому в реальности "зеленая" площадь столицы на душу населения значительно меньше.

Самым зеленым городом в рейтинге за 2020 год стал американский Шарлотт в Северной Каролине. Там 68% зеленых насаждений, из которых 55% деревьев. На одного человека, проживающего в Шарлотт, приходится аж 560,1 кв. метров зеленой зоны.

В конце рейтинга – Дубай (ОАЭ), Карачи в Пакистане, на последнем месте – столица Перу Лима.

Как сообщалось, в рейтинге самых зеленых городов Европы Киев занял 63 место – между итальянским Римом и латвийской Ригой.

Напомним, ранее сообщалось, что главная елка Украины, стоящая в Киеве на Софийской площади, заняла 7 место среди лучших новогодних деревьев из разных стран Европы.