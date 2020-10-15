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Киев установил еще один температурный рекорд

Киев Фото из открытых источников

Предыдущий рекорд был превышен на 2,5 градуса по Цельсию

В Киеве ночь на 14 октября оказалась самой теплой за весь период наблюдений. Об этом свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Отмечается, что температура воздуха составила +14,5 градусов по Цельсию. "По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского ночь на 14 октября в Киеве оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже +14,5°С", – говорится в сообщении.

Как сообщают в обсерватории, предыдущий рекорд составлял 12 градусов выше нуля и был установлен в 1993 году. Соответственно, в этом году отметка была превышена на 2,5 градуса по Цельсию.

Напомним, в Киеве ночь на 8 октября также побила температурный рекорд и оказалась самой теплой за весь период наблюдений. Тогда температура воздуха была самой высокой две ночи подряд.

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Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о наличии климатического кризиса в мире. По его словам, текущий век может стать последним для человечества на Земле.

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