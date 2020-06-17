Киев снова затопило после сильного дождя
Сообщается, что затопило паркинг ТРЦ возле Центрального ЖД вокзала
Столичные улицы вновь затопило после мощного дождя, который прошёл 17 июня. Об этом сообщает журналист Андрей Павловский в Telegram.
Отмечается, что в Киеве затопило много улиц. При этом ливневки не справляются, а коммунальщики пытаюсь "на ходу" чистить их лопатами.
При этом отмечается, что затопило паркинг ТРЦ возле Центрального ЖД вокзала.
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Напомним, ранее синоптики отмечали, что погода в Украине в июне будет теплее, чем обычно, а вот количество осадков будет в норме. Среднее месячное количество осадков 44-95 мм, на юге страны местами 33-42 мм, в Карпатах и на Прикарпатье до 100-187 мм.