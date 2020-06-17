Киев снова затопило после сильного дождя

Сообщается, что затопило паркинг ТРЦ возле Центрального ЖД вокзала

Фото: Телеграм-канал PavlovskyNews Фото: Телеграм-канал PavlovskyNews Фото: Телеграм-канал PavlovskyNews

Столичные улицы вновь затопило после мощного дождя, который прошёл 17 июня. Об этом сообщает журналист Андрей Павловский в Telegram.

Отмечается, что в Киеве затопило много улиц. При этом ливневки не справляются, а коммунальщики пытаюсь "на ходу" чистить их лопатами.

При этом отмечается, что затопило паркинг ТРЦ возле Центрального ЖД вокзала.

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Напомним, ранее синоптики отмечали, что погода в Украине в июне будет теплее, чем обычно, а вот количество осадков будет в норме. Среднее месячное количество осадков 44-95 мм, на юге страны местами 33-42 мм, в Карпатах и на Прикарпатье до 100-187 мм.