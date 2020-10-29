Киев снова в тройке городов мира с самым грязным воздухом

Сейчас индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 154 при норме в 50

Фото из открытых источников

Киев уже второй день подряд держится в списке мегаполисов мира с самым грязным воздухом. Об этом свидетельствуют данные портала Iqair, который отслеживает уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.

Так, по состоянию на 9: 30 утра 29 октября Киев находится на 3 месте в мировом рейтинге городов по уровню загрязнения воздуха.

Сейчас индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 154 при норме в 50. Уровень загрязнения воздуха в столице Украины характеризуется как "нездоровый".

Фото из открытых источников

К тому же, сегодня утром в Киеве сильный туман. Видимость не превышает 500 м.

Как сообщалось, по состоянию на утро 28 октября Киев находился на 15 месте в мировом рейтинге городов по уровню загрязнения воздуха.

Впоследствии Киев опустился на 10 место мирового рейтинга, а поздно вечером был на восьмом.

В октябре Киев несколько дней подряд находился в числе городов с самым грязным воздухом.

Новости по теме: В Киеве зафиксировали повышение уровня загрязненности атмосферного воздуха

Напомним, в августе уже наблюдалась подобная ситуация. В Киеве в воздухе повысился содержание продуктов горения из-за пожаров в экосистемах вокруг города.