Киев снова попал в десятку городов с самым грязным воздухом в мире
Антирейтинг возглавил индийский Дели
Киев сегодня, 17 января, снова оказался в перечня городов с самым загрязненным воздухом в мире. Об этом свидетельствуют данные портала IQair.
Согласно перечню, украинская столица заняла 9 место в антирейтинге, уступив по этому показателю индийским городам Дели, Калькутта и Мумбаи, пакистанским Карачи и Лаору, бангладешской столице Дакка, Эль-Кувейту и непальскому Катманду.
В то же время в Киеве показатели загрязненности воздуха идентичны Гонконгу.
Напомним, в ноябре в Киеве зафиксировали один из самых высоких показателей загрязнения воздуха в мире. Тогда уровень загрязнения воздуха в столице Украины характеризовался как "нездоровый для чувствительных групп населения".
Ранее сообщалось, что Киев занял седьмое место в мире в рейтинге городов с самыми высокими потерями времени в пробках. В прошлом году самые сильные пробки в столице наблюдались в декабре, в то время как с марта до конца мая дороги были наиболее свободными.