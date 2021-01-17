Киев снова попал в десятку городов с самым грязным воздухом в мире

Антирейтинг возглавил индийский Дели

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Киев сегодня, 17 января, снова оказался в перечня городов с самым загрязненным воздухом в мире. Об этом свидетельствуют данные портала IQair.

Согласно перечню, украинская столица заняла 9 место в антирейтинге, уступив по этому показателю индийским городам Дели, Калькутта и Мумбаи, пакистанским Карачи и Лаору, бангладешской столице Дакка, Эль-Кувейту и непальскому Катманду.

В то же время в Киеве показатели загрязненности воздуха идентичны Гонконгу.

Перечень городов с самым грязным воздухом в мире 17 января IQAir

Напомним, в ноябре в Киеве зафиксировали один из самых высоких показателей загрязнения воздуха в мире. Тогда уровень загрязнения воздуха в столице Украины характеризовался как "нездоровый для чувствительных групп населения".

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Ранее сообщалось, что Киев занял седьмое место в мире в рейтинге городов с самыми высокими потерями времени в пробках. В прошлом году самые сильные пробки в столице наблюдались в декабре, в то время как с марта до конца мая дороги были наиболее свободными.