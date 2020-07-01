Киев отложил введение единого е-билета

Кличко заверил, что в столице для перехода все готово и Киев собирался перейти на электронный билет с 1 июля

Столичные власти решили отсрочить введение единого электронного билета, чтобы предоставить правительству возможность разработать изменения для законодательного урегулирования проезда льготников. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

"Чтобы все категории льготников могли пользоваться общественным транспортом бесплатно, мы приняли решение об отложении введения единого электронного билета в столице. Таким образом, правительство получит возможность разработать изменения в законодательство по предоставлению льгот на проезд льготным категориям граждан. В частности, на проезд льготников из других городов в общественном транспорте Киева", - написал Кличко.

При этом мэр заверил, что в столице для перехода все готово и Киев собирался перейти на электронный билет с 1 июля.

"Государство должно урегулировать этот вопрос на законодательном уровне. Как оно будет компенсировать гражданам льготных категорий расходы на проезд в общественном транспорте. И мы дали чиновникам такую возможность до 1 января следующего года", - добавил Кличко.

Новости по теме: Е-билет: В КГГА рассказали о льготах для школьников и студентов

Напомним, накануне в КГГА сообщили, что столичная власть планирует отсрочить введение единого электронного билета, чтобы предоставить правительству возможность разработать изменения для законодательного урегулирования проезда льготников.