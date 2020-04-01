Помните, Ухань: Кличко заявил, что Киев не будет открывать продуктовые рынки

Виталий Кличко

Кличко отметил, что рынки откроются лишь при условии улучшения ситуации в столице

В столице не будут открывать продуктовые рынки. Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Тем, кто обсуждает тему открытия рынка, заявленную Министерством здравоохранения, отмечу, что Киев рынков не откроет. Это произойдет только при условии улучшения ситуации в столице. В Киеве работают продуктовые магазины и супермаркеты. Нехватки продуктов сегодня нет. Относительно рынков и количества людей, напомню: помните, откуда ситуация разогналась в городе Ухань?!"

Напомним, накануне Министерство здравоохранения позволило работу продуктовых рынков в Украине при условии соблюдения некоторых карантинных правил.