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Киев купил 300 тыс. медицинских масок, - Кличко

Также ожидается дополнительная поставка еще миллиона единиц

Мэр Киева Виталий Кличко пресс-служба КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица уже закупила 300 тысяч медицинских масок. Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает Интерфакс-Украина

"Что касается города Киева, мы закупили 300 тыс. масок. Мы ожидаем на этой неделе самолет с миллионом масок еще дополнительно. Прежде всего маски идут работникам медицинской сферы", - отметил Кличко. 

Он также уточнил, что в понедельник 25 тыс. и во вторник 75 тыс. масок украинского производства будут поставлены до коммунального предприятия "Фармация". Именно в этих аптеках можно будет приобрести маски. 

Напомним, ранее Кличко рассказал, что в Киеве уже у 102 лиц подтвержден диагноз заболевания COVID-19. Больше всего больных в Печерском районе столицы. Кроме того, двое людей смогли преодолеть недуг и уже выписаны из больницы.

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