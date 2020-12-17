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Киев использует сэкономленные 400 млн гривен из бюджета на лечение больных с COVID-19

Фото из открытых источников

Соответствующие документ уже внесли на рассмотрение Киевского городского совета

Столичная власть использует 400 млн гривен, которые удалось сэкономить из медицинского бюджета на 2020 год, для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба КГГА

Согласно сообщению, соответствующий проект изменений в программу "Здоровье киевлян" разработал Департамент охраны здоровья КГГА в начале декабря. 

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"Постановление Кабинета Министров Украины освободило от налогообложения приобретение товаров, работ и услуг медицинской отрасли. Это дает нам возможность путем внесения изменений в программу "Здоровье киевлян" 2020-2022 высвободившиеся средства направить на насущные нужды. В данном случае – на обеспечение пациентов, больных коронавирусной инфекцией, качественным лечением", – рассказала директор департамента Валентина Гинзбург.

Как отмечается, накануне соответствующий проект решения был внесен на рассмотрение Киевского городского совета.

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Напомним, по состоянию на утро 17 декабря в Украине зарегистрировано 931 751 случай коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели 12 047 человек. 

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