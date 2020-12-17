Киев использует сэкономленные 400 млн гривен из бюджета на лечение больных с COVID-19
Соответствующие документ уже внесли на рассмотрение Киевского городского совета
Столичная власть использует 400 млн гривен, которые удалось сэкономить из медицинского бюджета на 2020 год, для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Согласно сообщению, соответствующий проект изменений в программу "Здоровье киевлян" разработал Департамент охраны здоровья КГГА в начале декабря.
"Постановление Кабинета Министров Украины освободило от налогообложения приобретение товаров, работ и услуг медицинской отрасли. Это дает нам возможность путем внесения изменений в программу "Здоровье киевлян" 2020-2022 высвободившиеся средства направить на насущные нужды. В данном случае – на обеспечение пациентов, больных коронавирусной инфекцией, качественным лечением", – рассказала директор департамента Валентина Гинзбург.
Как отмечается, накануне соответствующий проект решения был внесен на рассмотрение Киевского городского совета.
Напомним, по состоянию на утро 17 декабря в Украине зарегистрировано 931 751 случай коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели 12 047 человек.