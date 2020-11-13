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Киев будет выполнять решение КМУ о "карантине выходного дня", - КГГА

Фото из открытых источников

В столице считают, что нужно выполнять постановление КМУ, даже если кто-то концептуально не соглашается с подходом правительства

Советник Киевского городского головы, секретарь штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко заявил, что столица, как и остальные города страны, должна выполнять решение правительства о "карантине выходного дня". Об этом сообщает пресс-служба КГГА

"Постановление Кабмина, которым введены эти дополнительные ограничения, является нормой прямого действия и обязательно для выполнения, соглашаемся мы концептуально с подходом правительства или нет. Итак, с полуночи субботы в Киеве начнет действовать ряд определенных правительством ограничений. За соблюдением их должны следить правоохранительные органы", - рассказал Бондаренко.

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Также он отметил, что постановление должно одинаково работать для всех без исключения субъектов, ведь правительство ввело общий карантин, распространив противоэпидемические ограничения, которые касались оранжевой зоны, на все регионы страны.

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"А столица находилась именно в оранжевой зоне, поэтому то, что касается рабочих дней недели, для нас не меняется. Мы просто выполняем постановление правительства", - добавил советник. 

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что городские головы не имеют полномочий отменять на территории отдельной административной единицы действие решений Кабмина, в том числе и по внедрению "карантина выходного дня"

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