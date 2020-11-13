Киев будет выполнять решение КМУ о "карантине выходного дня", - КГГА

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В столице считают, что нужно выполнять постановление КМУ, даже если кто-то концептуально не соглашается с подходом правительства

Советник Киевского городского головы, секретарь штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко заявил, что столица, как и остальные города страны, должна выполнять решение правительства о "карантине выходного дня". Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Постановление Кабмина, которым введены эти дополнительные ограничения, является нормой прямого действия и обязательно для выполнения, соглашаемся мы концептуально с подходом правительства или нет. Итак, с полуночи субботы в Киеве начнет действовать ряд определенных правительством ограничений. За соблюдением их должны следить правоохранительные органы", - рассказал Бондаренко.

Также он отметил, что постановление должно одинаково работать для всех без исключения субъектов, ведь правительство ввело общий карантин, распространив противоэпидемические ограничения, которые касались оранжевой зоны, на все регионы страны.

"А столица находилась именно в оранжевой зоне, поэтому то, что касается рабочих дней недели, для нас не меняется. Мы просто выполняем постановление правительства", - добавил советник.

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что городские головы не имеют полномочий отменять на территории отдельной административной единицы действие решений Кабмина, в том числе и по внедрению "карантина выходного дня".