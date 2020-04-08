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КГГА расторгла договор на покупку тепловых камер на почти 65 млн гривен

Камеры не включены в список товаров для противодействия коронавирусной болезни

КГГА

Киевская городская государственная администрация расторгла договор на закупку 400 камер с функцией измерения температуры и распознавания лиц за 64,9 млн гривен. Об этом сообщает Facebook пресслужба системы Prozorro. 

Согласно сообщению, подчиненное КГГА КП "Информатика" провело закупку камер без тендера в рамках борьбы с COVID-19, однако такие камеры не подпадают под постановление Кабмина, где указан перечень товаров для противодействия коронавирусной болезни. 

Как отмечается, Государственная аудиторская служба Украины проверила законность заключения этого договора и подтвердила нарушения. Вскоре на странице тендера в Prozorro появилась информация о расторжении договора. Также известно, что оплат по этому договору еще не было, поэтому все средства удалось сохранить.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время заседания Кабинета министров Украины заявил, что разговор о вероятном ослабление карантинных мероприятий можно будет вести не раньше чем в мае.

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