КГГА ограничила работу стоматологий в столице на время карантина

Оказывать медицинские услуги можно только в неотложных случаях

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Киевская городская государственная администрация в условиях карантина ограничила предоставление стоматологических услуг в столице. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Деятельность субъектов хозяйствования, которая предусматривает оказание стоматологических услуг, а именно: ортодонтия, ортодонтическая стоматология, хирургическая стоматология, терапевтическая стоматология, детская стоматология, должна быть временно ограничено. Конечно же, кроме неотложных случаев", - заявил советник Киевского городского председателя, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко.

Такое ограничение было введено с целью позаботиться о здоровье врачей и пациентов, ведь предоставление стоматологических услуг человеку, больному коронавирусной инфекцией, является опасным.

Как отмечается, решение о неотложности в каждом конкретном случае будет принимать непосредственно врач-стоматолог.

Напомним, по состоянию на 10:00 субботы, 28 марта, в 74 людей, которые находятся в столице, подтвердили инфицирования коронавирусною болезнью COVID-19.