Каштаны, торт и что-то новенькое: Киев теперь имеет собственный аромат
Теперь город каштанов можно понюхать
Теперь столица Украины будет известна не только Киевским тортом или котлетой по-киевски, теперь у Киева появился собственный аромат - "Киевский каштан". Об этом сообщило в Facebook Управление туризма и промоций Киевской городской государственной администрации.
"Друзья! У Киева теперь есть свой собственный аромат "Киевский каштан"! Аромат изготовлен в форме декоративного саше и имеет свежий и сладкий запах цветов каштана", - говорится в сообщении.
Как отмечается, такое саше прекрасно подойдет для ароматизации шкафа, комнаты, офиса или автомобиля.
Сейчас в КГГА не сообщают другие детали, однако пообещали очень скоро поделиться информацией, где можно будет затестить аромат Киева.
Напомним, утром во вторник, 8 сентября, в Киевском метрополитене произошел сбой, в результате чего на станциях не работали кассы и проходы, где можно расплатиться банковской картой.