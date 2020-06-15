Кандидатов на пост мэра Киева от "Слуги народа" ожидают социологические праймериз, – Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия Фото из открытых источников

Арахамия заверил, что на праймериз будут спрашивать и мнение киевлян

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что кондидаты на должность мэра Киева будут проходить еще и социологические праймериз. Об этом он сообщил во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK.

"Что касается праймериз. По праймериз это касалось исключительно Киева. Относительно других – это такое, нельзя назвать официальным праймериз, это более такое рассмотрение нескольких кандидатов по нескольким параметрам – такими, как его популярность, есть у него рейтинг, или какой у него антирейтинг, есть ли у него какой-то электоральный ресурс вообще, какое у него видение и прочее…

По Киеву мы говорили про сам формат, о том, что это будет социологический праймериз, потому что нет другого…, так, чтобы не обижать людей, чтобы это было максимально объективно, это нужно спросить киевлян", - сказал он.

По словам Арахамії, политсила будет это делать независимо, привлекая несколько служб.

"Если одна и та же тенденция, то и не с чем спорить", - добавил он.

На вопрос журналистов, сколько кандидатов от "Слуги народа", Арахамия ответтил, что очень много.

Ранее народный депутат Александр Дубинский заявлял, что праймериз партии "Слуга народа" на выборах городского главы Киева будут проходить в четыре этапа.