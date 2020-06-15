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Кандидатов на пост мэра Киева от "Слуги народа" ожидают социологические праймериз, – Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия Фото из открытых источников

Арахамия заверил, что на праймериз будут спрашивать и мнение киевлян

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что кондидаты на должность мэра Киева будут проходить еще и социологические праймериз. Об этом он сообщил во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK.

"Что касается праймериз. По праймериз это касалось исключительно Киева. Относительно других – это такое, нельзя назвать официальным праймериз, это более такое рассмотрение нескольких кандидатов по нескольким параметрам – такими, как его популярность, есть у него рейтинг, или какой у него антирейтинг, есть ли у него какой-то электоральный ресурс вообще, какое у него видение и прочее…

По Киеву мы говорили про сам формат, о том, что это будет социологический праймериз, потому что нет другого…, так, чтобы не обижать людей, чтобы это было максимально объективно, это нужно спросить киевлян", - сказал он.

По словам Арахамії, политсила будет это делать независимо, привлекая несколько служб. 

"Если одна и та же тенденция, то и не с чем спорить", - добавил он.

На вопрос журналистов, сколько кандидатов от "Слуги народа", Арахамия ответтил, что очень много.

Новости по теме: Качура также будет участвовать в праймериз "Слуги народа" по отбору кандидата на выборы мэра Киева

Ранее народный депутат Александр Дубинский заявлял, что праймериз партии "Слуга народа" на выборах городского главы Киева будут проходить в четыре этапа.

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