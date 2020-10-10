Кандидат в Киевсовет от партии ОПЗЖ Артем Марчевский добился подачи воды в жилой дом на Троещине

Кандидат в Киевсовет от партии ОПЗЖ Артем Марчевский добился подачи воды в жилой дом на Троещине.

По адресу Маяковского 53 уже более четырёх месяцев отсутствовала горячая и холодная вода. Жильцы неоднократно подавали жалобы и запросы в регулирующий инстанции, однако ответа не получали.

"Двор перерыт, работа никакая не идёт. Такое чувство, что про нас просто забыли. В доме старики, много маленьких детей. К тому же, не у всех есть возможность набирать и носить сюда воду. А впереди зима. Нас просто игнорируют, живём словно в каком-то хлеву. Ну как вы себе представляете пол года, считай, без воды?" - рассказывает Нина, жительница дома.

Жители рассказывают, приняли решение обратиться к кандидату в Киевсовет от партии ОПЗЖ по их округу, Артему Марчевскому. В штабе политика отреагировали мгновенно, в тот же день подключили юристов и направили запросы в инстанции.

"Вы знаете, я сначала не поверил, что в столице европейской страны могут быть такие условия, когда люди четвёртый месяц живут без воды. Это ненормально, ремонт в таких случаях делается за несколько дней, за неделю, но никак не за пол года. Мы расшевелили городскую власть, пригласили телевидение, воду дали в ту же ночь. Это наталкивает на выводы, что вода все-таки могла у людей быть, однако никто не хотел этим заниматься. Мы будем разбираться и найдём виновных в этой халатности. Главное, что сейчас у людей потекла вода из кранов" - рассказал Марчевский.

Так же, кандидат пообщался с жителями этого и прилегающих домов. Киевляне рассказали о главных проблемах их жилья, на что Марчевский пообещал отреагировать.