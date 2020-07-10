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К 1 сентября возле более сотни столичных школ появятся велопарковки, - КГГА

Фото из открытых источников

Речь идет об установлении парковочных велосипедных стоек

К началу учебного года столичная власть установит возле общеобразовательных учебных заведений Киева парковочные велосипедные стойки. Об этом сообщает пресс-служба КГГА

"Организация мест для парковки велосипедов – актуальное требование времени. Чтобы с началом учебного года ученики и учителя смогли добраться до мест учебы и работы на велосипедах, возле 113 общеобразовательных учебных заведений Киева будет установлено 336 велосипедных парковочных стоек", – рассказал заместитель председателя КГГА Александр Густєлєв.

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Как отмечается, в течение следующих месяцев у 204 учреждений культуры, образования, здравоохранения, объектов транспортной инфраструктуры, в парках и скверах Киева установят 678 парковочных велосипедных стоек.

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Напомним, в пятницу стало известно, что Министерство здравоохранения и Министерство образования в течение 7-10 дней представят алгоритм обучение в школах с 1 сентября

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