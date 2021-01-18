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Избил, а потом выбросил на мороз: Киевлянину грозит суровое наказание за издевательство над собакой

Фото из открытых источников

Злоумышленник забрал животное с улицы несколько недель назад

В Шевченковском районе Киева очевидцы заметили, как мужчина сначала избил собаку, а потом выбросил животное на улицу. Ему грозит суровое наказание, передает пресс-служба Национальной полиции.

Согласно сообщению, к столичным правоохранителям обратился местный житель с заявлением об избиении бездомной собаки у подъезда дома. По прибытию по указанному адресу полицейские выяснили, что неизвестный взял животное с улицы несколько недель назад. Перед прогулкой мужчина избил собаку, а затем выбросил на улицу. Личность правонарушителя установили быстро - им оказался киевлянин, 1987 года рождения.

По данному факту инцидента начато уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

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Ранее сообщалось, что во Львовской области правоохранители разыскивают двух подростков, 16-летнего парня и 14-летнюю девушку, которые поместили собаку в мешок и избили ее, после чего животное погибло. Весь этот процесс был снят на видео. 

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