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Из-за похолодания в Киеве отменили все ярмарки, - КГГА

Фото из открытых источников

В усиленный режим работы переведены аварийные бригады КП "Киевтеплоэнерго"

Из-за значительного похолодания в столице отменили проведение сезонных ярмарок и розрогнули работу пунктов обогрева. Об этом сообщает пресс-служба КГГА

"15-17 января из-за ухудшения погодных условий отменяется проведение сезонных и традиционных сельскохозяйственных ярмарок", - говорится в сообщении.

Также на период похолодания в столице начали функционировать 33 пункта обогрева, 10 из которых – в круглосуточном режиме.  Их помещения обустроены специальными местами для сидения, где каждый посетитель может передохнуть, выпить горячего чая и согреться. Также в помещениях есть аптечки. 

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Как отметили в КГГА, в усиленный режим переведена работа 35 аварийных бригад КП "Киевтеплоэнерго".  За последнюю неделю проверено почти 3 тыс. теплопунктов и теплокамер.

Для обеспечения потребности Киева в тепловой и электрической энергии на столичных теплоэлектроцентралях № 5 и № 6 работают все шесть энергоблоков. Электрическое оборудование перед сильным похолоданием также прошло дополнительное обследование.

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Напомним, ранее Государственная служба чрезвычайных ситуаций с ссылкой на синоптиков предупредила украинцев о про экстремально холодную погоду

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