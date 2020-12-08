Из-за пандемии Киев потерял на туризме 1 млрд долларов

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До конца 2020 года ожидается лишь 40 млн гривен туристического сбора

Вследствие пандемии COVID-19 в 2020 году Киев потерял на туризме 1 млрд долларов. Об этом заявила руководитель управления туризма и промоций Киевской городской государственной администрации Марина Радова, передают УН.

"По состоянию на июль мы примерно пытались рассчитать туристические потери Киев понес потери в размере 1 млрд долларов", – сказала Радова.

По ее словам, в 2019 году доход столицы от туристического сбора по 2019 год составил 63 млн гривен, а до конца 2020 года ожидается лишь 40 млн гривен туристического сбора.

Также чиновница рассказала о том, что в 2021 году столичные власти создадут маршрут для незрячих и слабовидящих людей, который будет состоять из 3D-конструкций со шрифтом Брайля.

Напомним, в марте 2021 года правительство Испании отменит наличие теста на коронавирус для туристов. спанские власти надеются, что к приходу весны удастся отказаться от предоставления отрицательного теста на COVID-19, сделанного менее чем за 72 часа до поездки, который в настоящее время является обязательным.