Из-за непогоды в Киеве уже произошло почти 160 аварий на дорогах

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Водителей призывают во время ухудшения погодных условий быть максимально осторожными

Сегодня, 14 января, в Киеве наблюдается сильный снегопад, из-за которого нарушается движение транспорта. На дорогах столицы уже зарегистрировали более сотни дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева в Telegram.

"По состоянию на 19:00 14.01.2020 в городе Киеве зарегистрировано 159 сообщений о ДТП. Патрульные в усиленном режиме прорабатывают ДТП и оперативно восстанавливают движение.



На дорогах города работает 185 единиц спецтехники и более 400 человек из бригад по ручной уборке, которые осуществляют обработку дорог и тротуаров противогололедными средствами", - говорится в сообщении.

В ведомстве призвали водителей во время ухудшения погодных условий быть максимально осторожными, бдительными и не отвлекаться от вождения.

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Напомним, ранее в Укргидрометцентре сообщили, что по всей территории Украины до конца недели ожидается значительное похолодание и до 15 см снега. В частности, 15-16 января ожидается значительное снижение температуры: ночью столбик термометра опустится от -12° до -18°, а в северных регионах и до 21° мороза. Холодная погода будет царить на всей территории Украины до 18 января.