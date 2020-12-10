Из-за непогоды "Борисполь" не смог принимать рейсы, самолеты пользовались резервными аэропортами или возвращались

Международный аэропорт "Борисполь"

Сейчас на аэродроме постоянно чистят перрон и взлетно-посадочную полосу

Из-за ухудшения погодных условий в Международном аэропорту "Борисполь" некоторым рейсам пришлось совершить посадку или возвращаться в города вылета. Об этом сообщает пресс-служба аэродрома.

"В связи со сложными погодными условиями в Международном аэропорту "Борисполь" некоторые рейсы совершили посадку в резервных аэропортах или приняли решение вернуться в аэропорты вылета. По состоянию на 20:30 это рейсы: Белавиа - BRU845, LOT - LOT7KU, Windrose - WRC 114, WRC 104, WRC 164, WRC124", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в "Борисполе" отметили, что решение или воспользоваться резервным аэропортом и изменить запланированный маршрут принимает исключительно командир воздушного судна.

Как отмечается, сейчас Международный аэропорт "Борисполь" работает и постоянно осуществляет обработку перрона, рулежных дорожек и взлетно-посадочной полосы. Задействованы 15 единиц техники для обеспечения условий взлета и посадки.

Напомним, из-за ухудшения погодных условий в пятницу, 11 декабря, в северных, центральных и южных регионах страны объявлен І уровень опасности.