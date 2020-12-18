Из-за коронавируса легальных елочных базаров в Киеве стало меньше

РИА Новости

Рынок продажи живых елок падает, несмотря на оживленную торговлю

В этом году спрос на участки для елочных базаров заметно упал. Об этом пишет Ксения Цивирко в материале для 112.ua "Зеленые елки и серые схемы. Сколько стоит новогоднее дерево – 2021 и как купить его легально", ссылаясь на коммунальное предприятие "Свиточ".

"Многим смешал карты коронавирус: предприниматели не знают, какой будет спрос и чего ожидать от рынка. Других не устраивают размещение и логистика. В этом году мы предлагаем 57 адресов, и 12 из них все еще не заняли", - рассказали в КП.

В Киеве вопросами выделения участков для елочной торговли занимаются несколько коммунальных предприятий, с которыми нужно будет заключить договор: его стоимость в среднем составляет 5 тыс. грн. Также продавать хвойные деревья можно и на территории коммерческих рынков: с их администрацией составляется соглашение, а предприниматель обязуется ежедневно уплачивать "рыночный сбор".

Рынок продажи живых елок падает, несмотря на то, что, по подсчетам автора материала, за 2 недели оживленной торговли одна точка приносит порядка 2 тыс. долл.

"В целом официальные расценки очень скромные: для покупки высокой двухметровой елки 300 грн хватит с головой. Однако воспользоваться таким удачным предложением могут только те, кто живет неподалеку от лесхоза или имеет собственное авто для перевозки. Остальные в поисках новогоднего дерева отправляются на ближайший рынок, где покупателей ждут все те же елки из лесхоза, но уже в 5-10 раз дороже", - подчеркивает автор.



Что же касается заготовок деревьев от лесных хозяйств, то в целом по стране есть возможность легально срубить всего 520 тыс. хвойных деревьев. Также законно живые деревья могут выращивать фермеры. Впрочем, автор материала указывает, что в условиях пандемии коронавируса страдает не только предложение, но и спрос на елки.