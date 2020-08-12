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Из-за аварии на водопроводе часть Киева может остаться без воды

Фото из открытых источников

В результате аварии временно снижено давление в водоводе и возможно ухудшение качества воды

В части Киева возможны проблемы с водоснабжение из-за аварийной ситуации на водоводе диаметром 1000 мм. Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

Согласно сообщению, ремонтные бригады "Киевводоканала" уже работают над локализацией и ликвидацией повреждений, однако отсутствовать холодная вода может в домах по следующим адресам:

  • ул. Кирилловская от № 100 до ул. Вышгородская;
  • ул. Викентия Хвойки от ул. Кирилловская до ул. Дегтяренко;
  • ул. Тульчинская;
  • ул. Дмитриевская;
  • ул. Алексея Терехина;
  • ул. Новоконстантиновская от ул. Нахимова до ул. Алексея Терехина;
  • ул. Елены Телиги и репейников Яр-в / подводные к больнице им. Павлова;
  • ул. Петропавловская от ул. Кирилловской до № 13;
  • ул. Захаровская;
  • ул. Рылеева;
  • ул. Копыловская;
  • пров. Рылеева;
  • пров. Артезианский;
  • пров. Сахарный;
  • ул. Сырецкая от ул. Семена Скляренко до пер. Подольского;
  • ул. Бондарская;
  • ул. Розважовская;
  • пров. Подольский;
  • ул. Волховская;
  • ул. Садовского;
  • пров. Бондарский;
  • пров. Садовского;
  • ул. Куреневская;
  • ул. Семена Скляренко;
  • ул. Ливарская;
  • просп. Степана Бандеры от ул. Куреневская до ул. Елены Телиги.

Напомним, ранее в КГГА предупредили, что с 12 по 25 августа на ряде улиц Киева будет ограниченное или перекрытое движение в связи со съемками художественного фильма "The Last Mercenary" с участием актера Жан-Клода Ван Дама производства компании Netflix. 

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