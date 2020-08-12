Из-за аварии на водопроводе часть Киева может остаться без воды

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В результате аварии временно снижено давление в водоводе и возможно ухудшение качества воды

В части Киева возможны проблемы с водоснабжение из-за аварийной ситуации на водоводе диаметром 1000 мм. Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

Согласно сообщению, ремонтные бригады "Киевводоканала" уже работают над локализацией и ликвидацией повреждений, однако отсутствовать холодная вода может в домах по следующим адресам:

ул. Кирилловская от № 100 до ул. Вышгородская;

ул. Викентия Хвойки от ул. Кирилловская до ул. Дегтяренко;

ул. Тульчинская;

ул. Дмитриевская;

ул. Алексея Терехина;

ул. Новоконстантиновская от ул. Нахимова до ул. Алексея Терехина;

ул. Елены Телиги и репейников Яр-в / подводные к больнице им. Павлова;

ул. Петропавловская от ул. Кирилловской до № 13;

ул. Захаровская;

ул. Рылеева;

ул. Копыловская;

пров. Рылеева;

пров. Артезианский;

пров. Сахарный;

ул. Сырецкая от ул. Семена Скляренко до пер. Подольского;

ул. Бондарская;

ул. Розважовская;

пров. Подольский;

ул. Волховская;

ул. Садовского;

пров. Бондарский;

пров. Садовского;

ул. Куреневская;

ул. Семена Скляренко;

ул. Ливарская;

просп. Степана Бандеры от ул. Куреневская до ул. Елены Телиги.

Напомним, ранее в КГГА предупредили, что с 12 по 25 августа на ряде улиц Киева будет ограниченное или перекрытое движение в связи со съемками художественного фильма "The Last Mercenary" с участием актера Жан-Клода Ван Дама производства компании Netflix.