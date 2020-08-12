Из-за аварии на водопроводе часть Киева может остаться без воды
В результате аварии временно снижено давление в водоводе и возможно ухудшение качества воды
В части Киева возможны проблемы с водоснабжение из-за аварийной ситуации на водоводе диаметром 1000 мм. Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".
Согласно сообщению, ремонтные бригады "Киевводоканала" уже работают над локализацией и ликвидацией повреждений, однако отсутствовать холодная вода может в домах по следующим адресам:
- ул. Кирилловская от № 100 до ул. Вышгородская;
- ул. Викентия Хвойки от ул. Кирилловская до ул. Дегтяренко;
- ул. Тульчинская;
- ул. Дмитриевская;
- ул. Алексея Терехина;
- ул. Новоконстантиновская от ул. Нахимова до ул. Алексея Терехина;
- ул. Елены Телиги и репейников Яр-в / подводные к больнице им. Павлова;
- ул. Петропавловская от ул. Кирилловской до № 13;
- ул. Захаровская;
- ул. Рылеева;
- ул. Копыловская;
- пров. Рылеева;
- пров. Артезианский;
- пров. Сахарный;
- ул. Сырецкая от ул. Семена Скляренко до пер. Подольского;
- ул. Бондарская;
- ул. Розважовская;
- пров. Подольский;
- ул. Волховская;
- ул. Садовского;
- пров. Бондарский;
- пров. Садовского;
- ул. Куреневская;
- ул. Семена Скляренко;
- ул. Ливарская;
- просп. Степана Бандеры от ул. Куреневская до ул. Елены Телиги.
Напомним, ранее в КГГА предупредили, что с 12 по 25 августа на ряде улиц Киева будет ограниченное или перекрытое движение в связи со съемками художественного фильма "The Last Mercenary" с участием актера Жан-Клода Ван Дама производства компании Netflix.