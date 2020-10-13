Из развития Киева практически вычеркнули 7 лет, - Александр Попов

Александр Попов. Фото: zn.ua

Мэр Киева должен быть и политиком, и хозяйственником

Из развития и жизни Киева было вычеркнуто практически 7 лет.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил кандидат в мэры Киева от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александр Попов.

Александр Попов отметил, что все проблемы, которые на сегодня есть в Киеве, можно решить. Просто на что-то нужно месяц-два, а вот, например, что касается развития инфраструктуры, то это масштабные проекты, которые требуют больше времени.

К примеру, продолжил политик, чтобы решить проблему пробок в Киеве, прежде всего необходимо решить проблемы "подземки".

"То есть строительство метрополитена. Причем, быстрыми темпами. Тогда многие пересядут с автомобилей на подземный транспорт и мы уменьшим количество автомобилей, которые будут на дорогах. Этот проект, как вы понимаете, стоит денег, и его можно решать тогда, когда есть понимание и возможность сотрудничества с Кабмином", – сказал Попов.

Кроме этого он подчеркнул, что политика городского головы Киева должна заключаться, прежде всего, в возможности аргументированно доказать необходимость сотрудничества между правительством, президентом и городом в решении серьезных инфраструктурных проектов. Более того, когда многие объекты в Киеве находятся в аварийном состоянии.

"Мост Патона - это как раз вопиющий момент. Нам говорят, что за местные деньги мы будем его ремонтировать 5 лет, но он завтра рухнуть может! Так как сюда не привлекать потенциал правительства и государства? Нужен диалог, нужны аргументы. Нужно стучать. Где нужно - и кулаком, чтобы тебя услышали. Но это не происходит", – отметил политик и добавил, что городской голова Киева однозначно должен быть хозяйственником, потому что проблемы, которые накопились, требуют "глубокого понимания". Также он должен быть подготовленным профессионалом, потому что учиться уже нет времени.

"Мы столько времени потеряли! 7 лет практически вычеркнуты из жизни Киева. По его развитию", - акцентировал Александр Попов.

Напомним, ранее кандидат в мэры Киева от "Оппозиционной платформы -За жизнь" Александр Попов заявил, что Киеву нужна программа реконструкции ветхого жилья застройки 1950-60-х годов, в котором живет более 400 тысяч жителей города.