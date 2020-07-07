Из-под посольства России демонтировали билборд с СБУ, но потом вернули на место

Билборд возле посольство РФ Фото из открытых источников

Билборд стоял на том месте незаконно и все равно будет демонтирован

Столичные коммунальщики демонтировали билборд с эмблемой Контрразведки СБУ возле посольства России, но позже вернули его на место. Об этом в Facebook сообщил пользователь Игорь Марио.

Очевидец демонтажа попросил у коммунальщиков соответствующие разрешения на эти работы. В документах, которые ему показали, было указано, что "Киевреклама" намерена демонтировать 130 незаконных рекламных конструкций, в том числе и бигборд возле посольства РФ.

Впоследствии Марио обновил свой пост, указав, что рекламу вернули на место.

В свою очередь, пресс-секретарь Управления рекламы КГГА и КП "Киевреклама" Галина Шпак в комментарии "Украинской правде" пояснила, что указанный щит возле посольства России – незаконный, и он все равно будет впоследствии демонтирован.

"Упомянутый щит не имеет соответствующих документов. Было предписание на его демонтаж, в соответствии коммунальщики приехали и демонтировали. После этих работ, уже при сверке документов на эти конструкции и наклейки на конструкции, с’выяснилось, что есть ошибка – в приказе на демонтаж было неверно указано владельца этой конструкции. Поэтому пришлось ее вернуть обратно. Но сегодня выпишут новое предписание на нового владельца. По закону, у него есть 15 дней на то, чтобы самому демонтировать бигборд. Если он сам этого не сделает, то щит демонтирует "Киевреклама", - отметила она.

Шпак также пояснила, что конструкция не имеет разрешения на размещение, ее нет на схеме рекламы Киева, кроме того, щит установлен на зеленой зоне.

Напомним, в Украине возле дипломатических представительств России в Киеве, Одессе и Львове установили билборды с гербом контрразведки Службы безопасности Украины, а в Харькове – создали патриотический мурал.