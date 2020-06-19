Играли с боеприпасом: В Борисполе произошел смертельный взрыв

Друг погибшего попал в больницу

Нацполиция

В Борисполе во дворе частного дома произошел взрыв гранаты, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области.

Согласно сообщению, правоохранители установили, что двое приятелей-заробитчан, находясь в нетрезвом состоянии, играли с боеприпасом, который нашел один из мужчин. Внезапно граната взорвалась в воздухе. Женщина, которая находилась в доме, услышав взрыв, вызвала полицию и скорую медицинскую помощь.

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Как отмечается, для 32-летнего уроженца Закарпатской области, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, он погиб на месте, а его 36-летний товарищ из Черниговской области попал в больницу с многочисленными осколочными ранениями.

По факту правоохранители открыли два уголовных производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и по ст. 115 (умышленное убийство, с дополнительной пометкой - несчастный случай) Уголовного кодекса. Сейчас полиция выясняет происхождение боеприпаса.

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Напомним, недавно в Беляевском районе Одесской области пять человек получили травмы от взрыва гранаты, которую пытались самостоятельно разобрать в доме одного из потерпевших.