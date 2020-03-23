Гвардейцы Первой Президентской бригады следят за соблюдением порядка в Киевской области

Телеканал ZIK

Правоохранители и медики призывают всех граждан оставаться дома и не выходить без необходимости

Гвардейцы Первой Президентской бригады отныне следят за соблюдением жителями и предпринимателями карантинных норм в четырех городах Киевской области – Вышгороде, Ирпене, Броварах и Боярке.

Об этом шла речь в эфире телеканала ZIK.

"Мы служим и защищаем ради вас, пожалуйста оставайтесь дома ради нас", – именно под таким лозунгом гвардейцы Первой Президентской бригады оперативного назначения имени Гетмана Петра Дорошенко начали службу в городах Киевской области.

Военнослужащие вместе с работниками Национальной полиции будут соблюдать оперативно-профилактические мероприятия в четырех городах: Киеве, Ирпене, Броварах и Боярке. Правоохранители будут следить за соблюдением жителями и предпринимателями карантинных норм.

Также гвардейцы будут наблюдать за соблюдением публичного порядка и недопущения любых проявлений правонарушения. Кроме этого правоохранители и медики призывают всех граждан оставаться дома и не выходить без необходимости.

Как известно, 18 марта областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской областной государственной администрации приняла решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории Киевской области из-за распространения в области и Киеве вируса COVID-19.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о борьбе с распространением коронавируса COVID-19 на территории страны.