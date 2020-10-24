Городской глава Киева Кличко заболел коронавирусом

По словам Кличко, он пошел на самоизоляцию

Виталий Кличко прессслужба КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко получил положительный результат теста на коронавирусную болезнь Covid-19. Об этом глава столицы сообщил в Фейсбук.

По словам Кличко, он чувствует себя хорошо и пошел на самоизоляцию. "Коронавирус подкрался в самый неловкий момент. Пытался беречься. Учитывая специфику работы, регулярно делал тесты. Сегодняшний, к сожалению, неутешительный. Чувствую себя хорошо. Но должен пойти на самоизоляцию. Буду работать из дома", - написал глава столицы.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки, 23 октября, диагностировали 7014 новых случаев коронавируса COVID-19 еще 125 человек умерли в результате осложнений. Больше всего новых больных обнаружили в Киеве и Харьковской области.

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Также сообщалось, что в Украине по состоянию на 24 октября занято 61,7 процентов койко-мест, которые предназначены для пациентов с подозрением или с подтвержденным диагнозом COVID-19.