Голосеевский райсуд Киева перенес рассмотрение дела прокурора-взяточника Святослава Мазурика

Фото из открытых источников

В Голосеевском районном суде Киева сегодня, 31 августа, планировалось рассмотрение дела скандального прокурора Святослава Мазурика, пойманного 4 июня на взятке в 100 тыс. долларов. Однако заседание не состоялось и было перенесено. Об этом сообщает корреспондент 112.ua.

Прокуроры хотели просить суд увеличить размер залога Мазурику до 10 миллионов гривен.

Напомним, Мазурика поймали на взятке, размером в 100 тыс. долл., которую он получал от представителя банка в обмен на обещание закрыть уголовное производство и в дальнейшем избавить банкиров от проблем с законом.

5 июня Голосеевский райсуд Киева назначил Мазурику меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести 630 тысяч гривен залога, что в четыре раза меньше суммы взятки. Через несколько дней после решения суда первой инстанции за Мазурика внесли эту сумму, и он вышел из СИЗО.

Офис Генпрокурора обратился в Киевский апелляционный суд с просьбой увеличить размер залога до 10,1 млн грн, однако суд отказал в этом. Прокуроры указывали на состояние семьи Мазурика, в частности, на дом стоимостью 10 млн грн, автомобиль BMW X6, однако суд отклонил эти аргументы.

СМИ писали, что перед тем, как получить пакет с деньгами, Мазурик хвастался банкиру, что может решить в Киевском апелляционном суде практически любой вопрос. Жена прокурора Наталья Мазурик работает в этом суде главным специалистом.

А накануне встречи с банкиром Святослав Мазурик несколько раз посещал автосалон Mercedes-Benz в Киеве. А в день перед задержанием от имени жены прокурора был подписан предварительный договор купли-продажи внедорожника Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC стоимостью около 90 тысяч долларов.

Были опасения, что прокурор может и вовсе отделаться условным сроком. Его задержали не по коррупционной статье, которая предусматривает от 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества, а по покушению на мошенничество в особо крупных размерах. Квалификация связана с тем, что прокурор обещал то, чего на самом деле выполнить не смог бы. По этой статье наказание менее существенно - от 5 лет с конфискацией, и возможно условное наказание.

Однако в августе в деле появились новые вводные. Был разоблачен сотрудник одного из главных управлений СБУ. Он помогал фальсифицировать уголовное производство в отношении служащих банка совместно со столичным прокурором Святославом Мазуриком. Именно за закрытие этого дела прокурор требовал 100 тысяч долларов у банкира.

СБУшнику объявили подозрение в служебном подлоге, заведомо ложном сообщении об уголовном правонарушении и мошенничестве по предварительному сговору. Сейчас, как отмечают в Офисе генпрокурора, сотруднику СБУ суд будет избирать меру пресечения. Представители обвинения просят взять его под стражу.

Мазурику также изменили подозрение на более жесткое: к подозрению в мошенничестве прибавилось пособничество в служебном подлоге и ложном сообщении об уголовном правонарушении по предварительному сговору. Обвинение будет просить в суде увеличить для него сумму залога с 630 тысяч до 10 миллионов гривен.