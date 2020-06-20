Глава Киевской ОГА не исключает возвращения жесткого карантина

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Показатель инцидентности в области вплотную приблизился к критической отметке 12

Председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин предупреждает, что карантинные мероприятия в регионе могут быть усилены любой момент из-за увеличения заболеваемости COVID-19. Об этом говорится в его обращении, размещенном в Facebook.

“Показатель инцидентности в области вплотную приблизился к критической отметке 12. К усиления карантинных мер осталось добрать 0,03%. Поэтому нужно учитывать то, что карантинные меры могут быть усилены в любой момент”, - подчеркнул Володин.

По его данным, в Киевской области сейчас более 2000 больных COVID-19, из них 173 детей. “Число пациентов инфекционных отделений увеличивается. В стационаре – каждый четвертый инфицирован. Уже умерло 46 человек. Далеко не все они преклонного возраста. Часть из них – это люди среднего возраста, которые не имели проблем со здоровьем‘ям к эпидемии”, - отметил председатель ОГА.

Он подчеркнул, что через такую угрожающую ситуацию на Киевской усилен контроль за соблюдением санитарного законодательства в дошкольных заведениях, учреждениях физической культуры и спорта, парикмахерских и салонах красоты. Усилен контроль за об‘объектами торговли продовольственными и непродовольственными товарами, агропродовольчими рынками, заведениями общественного питания, за соблюдением противоэпидемических мероприятий во время посадки и высадки пассажиров.

Облгосадминистрация продолжает отслеживать противоэпидемическая ситуацию на территории области, и в случае ее ухудшения в течение трех дней подряд будет вынуждена отменить некоторые введенные ранее послабления, заявил Володин.

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Ранее сообщалось, что в Украине в течение прошлых суток, 19 июня, зафиксировали 841 новый случай коронавірусної болезни COVID-19, что на 80 человек меньше чем днем ранее.