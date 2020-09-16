Георгию Гонгадзе посвятили памятную доску в Киеве. Фото

Известный журналист исчез 16 сентября ровно 20 лет назад

В Киеве открыли мемориальную доску журналисту Георгию Гонгадзе, который исчез 20 лет назад, после чего его тело нашли в лесу под столицей. Об этом сообщает "Украинская правда".

Согласно сообщению, мемориальная доска установлена на здании Национального союза журналистов по адресу Крещатик, 27-а.

Сегодня, 16 сентября, ее торжественно открыли при участии заместителя председателя Киевской городской госадминистрации Валентина Мондриевского.

Работа согласована с семьей журналиста, в частности, с его женой Мирославой Гонгадзе.

Напомним, 16 сентября 2000 года около 22:30 Георгий Гонгадзе ушел с работы, но дома так и не появился. В ноябре того же года в лесу Киевской области нашли обезглавленное тело, которое, по выводам экспертов, могло принадлежать журналисту.

В 2009 году в Киевской области нашли останки черепа якобы Гонгадзе.

Похоронили Георгия Гонгадзе 22 марта 2016 года в Киеве.

Исчезновение и убийство Георгия Гонгадзе вызвало широкий резонанс в Украине и за рубежом, однако это дело до сих пор не доведено до конца.