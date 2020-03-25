Фонд Вадима Столара передал Киевской полиции 5000 медицинских масок

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Благотворительный Фонд председателя Киевской городской организации политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадима Столара передал Киевской полиции 5000 медицинских масок. Об этом сообщается на странице фонда в Facebook.

"Это - важно, ведь полиция обеспечивает порядок во время карантина и поэтому должна быть защищена. Мы планируем и далее обеспечивать правоохранителей необходимой защитой от вируса. Спасибо за вашу службу!", - говорится в сообщении.

Ранее фонд председателя Киевской городской организации политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадима Столара передал средства защиты и медицинские препараты для борьбы с коронавирусом еще двум больницам.