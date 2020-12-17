Европейское космическое агентство опубликовало фото Киева со спутника

"Киев видно чуть ниже центра изображения, вдоль реки Днепр на севере центральной Украины. Город занимает общую площадь около 840 кв. км, и в нем проживает около трех миллионов человек", - отметили в ESA.

Изображение Киева со спутника European Space Agency

Представители агентства также упомянули, что Днепр - это четвертая по протяженности река в Европе после Волги, Дуная и Урала, а прямо над Киевом можно заметить огромное водохранилище, которое используется для орошения посевов, производства гидроэлектроэнергии, а также промышленного и общественного потребления.

"Неоново-зеленый цвет на Киевском водохранилище указывает на большое количество водорослей. Водоросли - это плотные слои микроскопических растений, которые встречаются на поверхности озер или других водоемов в условиях избытка питательных веществ, от которых зависят водоросли. Эти высокие уровни питательных веществ часто вызваны загрязнением человека, например сточными водами или стоками удобрений с сельского хозяйства", - добавили в агентстве.

Напомним, в октябре сообщалось, что Киев вошел в сотню лучших городов мира. В частности, украинская столица с прошлого года поднялась на 52 пункта и заняла 87-ю строчку в рейтинге.