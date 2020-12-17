Европейское космическое агентство опубликовало фото Киева со спутника
Изображение сделал один из спутников миссии Copernicus Sentinel-2
Представители Европейского космического агентства, которые несколько лет назад запустили миссию Copernicus Sentinel-2, в рамках которой спутники осуществляют глобальный мониторинг окружающей среды, опубликовали фото Киева с высоким разрешением. На сайте агентства также представили краткую информационную памятку об украинской столице, передает ESA.
Как отмечается, недавно один из спутников Sentinel-2 пролетал над Украиной и сделал качественное фото Киева и Киевской области с помощью своей камеры высокого разрешения, которая снимает поверхность Земли в 13 спектральных диапазонах.