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Европейское космическое агентство опубликовало фото Киева со спутника

Город Киев. Река Днепр

 Фото из открытых источников

Изображение сделал один из спутников миссии Copernicus Sentinel-2

Представители Европейского космического агентства, которые несколько лет назад запустили миссию Copernicus Sentinel-2, в рамках которой спутники осуществляют глобальный мониторинг окружающей среды, опубликовали фото Киева с высоким разрешением. На сайте агентства также представили краткую информационную памятку об украинской столице, передает ESA.

Как отмечается, недавно один из спутников Sentinel-2 пролетал над Украиной и сделал качественное фото Киева и Киевской области с помощью своей камеры высокого разрешения, которая снимает поверхность Земли в 13 спектральных диапазонах.

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