Это многоуровневая провокация: Мосийчук о флаге ЛГБТ-сообщества на монументе Родине-матери

Игорь Мосийчук, Фото из открытых источников

"Это плевок в лицо мертвым, живым и нерожденным украинцам"

Народный депутат Украины 8-го созыва Игорь Мосийчук заявил, что размещение флага ЛГБ-сообщества на монументе Родине-матери в Киеве – это многоуровневая провокация против украинцев.

О политик сказал во время включения в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK.

"Я твердо убежден, что это многоуровневая провокация, потому что не зря был выбран день, в который повешен этот флаг и подтекст, который был размещен в "пабликах" этого сообщества", – заявил Игорь Мосийчук.

Он также сообщил, что сегодня публично обратился к народных депутатов Украины, которые входят в внефракционное депутатское обьединения "Ценности. Достоинство. Семья", которое призвано защищать традиционные семейные ценности с призывом немедленно отреагировать на эту ситуацию, внести в парламент и принять соответствующий законопроект о запрете пропаганды агрессивной идеологии ЛГБТ.

"Ибо то, что мы сейчас наблюдаем, по сути, это агрессия против украинского общества. Это плевок в лицо мертвым, живым и нерожденным украинцам, которые или погибли на войне, или родственники которых воевали. Это недопустимо. С другой стороны, я убежден, что данная провокация организована на деньги иностранных фондов, в частности Фонда Сороса, и призвана отвлечь украинцев от других, гораздо более важных проблем. Например, от коррупции, или провалов правительства" – прокомментировал Мосийчук.

Как сообщалось, активисты киевской ЛГБТ-сообщества KyivPride устроили акцию в рамках " месяца ЛГБТ в мире: они сняли видео, в котором на монумент "Родина-мать" был размещен радужный флаг представителей сексуальных меньшинств.