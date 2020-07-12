Еще в одном киевском общежитии зафиксировали вспышку COVID-19

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Пока вход посторонних лиц в общежитие ограничен

В общежитии Киевского национального университета технологий и дизайна зафиксирована вспышка коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве.

"Всего в общежитии выявлено 5 больных COVID-19. Все они из числа иностранных студентов. Двое находятся в больнице, местонахождение еще трех – ныне неизвестно.

Установлен круг контактных лиц в общежитии, всего их 13. Для решения дальнейшей тактики они должны быть направлены в учреждения здравоохранения по месту обслуживания. В частности, для соблюдения самоизоляции. Однако местонахождение 6 из них сейчас неизвестно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент вход посторонних лиц в общежитие ограничен, проводятся противоэпидемические мероприятия.

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Напомним, ранее в городе Черноморск Одесской области на рыбном предприятии "Аквафрост" зафиксировали вспышку коронавируса среди работников, а руководителей подозревают в том, что они не приняли необходимых мер безопасности.