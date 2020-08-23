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Ехал в метро с "военным билетом "ДНР": В столице задержали стрелка НВФ

Мужчина странно себя вел, поэтому его пригласили в комнату полиции

Фото из открытых источников

В Киевском метрополитене правоохранители задержали мужчину, у которого обнаружили документы документы, выданные властями так называемой "Донецкой народной республики". Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции

Согласно сообщению, сегодня, 23 августа, полицейские метрополитена, которые несут службу на станции метро "Майдан Независимости" обратили внимание на мужчину, который странно себя вел. Когда его пригласили в комнату полиции, то выяснилось, что он прибыл в столицу с временно неподконтрольной территории.

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Как отмечается, во время поверхностного осмотра у мужчины обнаружили документы, выданные властями так называемой "Донецкой народной республики", в частности: "военный билет "ДНР" и удостоверение "народного ополченца Донбасса".

Сейчас задержанного передали работникам Службы безопасности Украины для установления цели его пребывания в столице и предоставления правовой оценки его действиям.

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Напомним, ранее руководитель полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что в Киеве усилят патрульные наряды правоохранителей в местах запланированных мероприятий ко Дню Независимости. 

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