Добкин собирается баллотироваться в мэры Киева
По его мнению, у него есть достаточно опыта
Бывший народный депутат Украины Михаил Добкин не исключает, что будет выдвигать свою кандидатуру на выборах мэра Киева. Об этом он сказал в эфире телеканала НАШ.
По его словам, у него есть достаточно опыта, чтобы управлять столицей.
"Есть большая вероятность, что я буду подавать свою кандидатуру на должность мэра города Киева. У меня есть опыт, который говорит за меня. Мне не нужно рассказывать, что я сделаю. Можно просто поехать и посмотреть, что я уже сделал", - заявил Добкин.
Напомним, ранее народный депутат предыдущих созывов Михаил Добкин заявил, что для достижения мира власть не использует всех тех, кто мог бы дать максимальный результат.