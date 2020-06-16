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Добкин собирается баллотироваться в мэры Киева

Михаил Добкин Фото из открытых источников

По его мнению, у него есть достаточно опыта

Бывший народный депутат Украины Михаил Добкин не исключает, что будет выдвигать свою кандидатуру на выборах мэра Киева. Об этом он сказал в эфире телеканала НАШ.

По его словам, у него есть достаточно опыта, чтобы управлять столицей.

"Есть большая вероятность, что я буду подавать свою кандидатуру на должность мэра города Киева. У меня есть опыт, который говорит за меня. Мне не нужно рассказывать, что я сделаю. Можно просто поехать и посмотреть, что я уже сделал", - заявил Добкин.

Новости по теме: Саакашвили идет не за властью и не за деньгами, а свести счеты, – Добкин

Напомним, ранее народный депутат предыдущих созывов Михаил Добкин заявил, что для достижения мира власть не использует всех тех, кто мог бы дать максимальный результат.

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