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До 1 сентября возле киевских школ установят почти полтысячи велопарковок, - КГГА

Фото из открытых источников

Речь идет об установке парковочных велосипедных стоек

До 1 сентября возле столичных школ установят почти полтысячи велопарковок. Об этом сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры Валентин Осипов, передает пресс-служба КГГА.

"К началу учебного года завершим установку велосипедных стоек вблизи столичных школ. На сегодня 215 велостоек установлены на территории 68 учебных заведений. Работы активно продолжаются и до 1 сентября еще 81 столичную школу оборудуем местами для велосипедов. Таким образом общее количество велостоек возле школ и гимназий увеличится до 485", – сказал Осипов.

Напомним, с 12 по 25 августа на ряде улиц Киева будет ограничено или перекрыто движение в связи со съемками художественного фильма The Last Mercenary с участием актера Жан-Клода Ван Дамма производства компании Netflix.

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