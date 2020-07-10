Динамика распространения болезни неутешительна: Кличко не исключает возвращения в суровых ограничений

Мэр Киева Виталий Кличко Фото из открытых источников

За нарушение карантина уже закрыли 4 ночных клуба

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что учитывая неутешительную динамику распространения коронавирус, столица может вернуться к жестким ограничениям. Об этом Кличко заявил во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK.

"Только за последние несколько дней проверили более 430 объектов, составили 107 протоколов. То есть каждый четвертый заведение в городе нарушает правила, а потом люди спрашивают – откуда у нас такая высокая заболеваемость на коронавирус?", - отметил он.

По его словам, после проверок ночных клубов, обнаружив грубые нарушения, специальная комиссия приняла решение о закрытии уже 4 таких заведений.

"Проверки продолжаются и в дальнейшем. Я не хочу никого пугать, но динамика распространения болезни у нас, к сожалению, неутешительна, и мы можем снова все вернуться к более строгих ограничений. Давайте не доводить до этого", - добавил мэр столицы.

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Напомним, за последние сутки в Украине выявили 819 новых случаев коронавирус, выздоровели рекордные 1016 человек.