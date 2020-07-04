Дело Шеремета: В Киеве устроили акцию в поддержку подозреваемых

Согласно сообщению, участники акции собрались в парке Шевченко в 12:00, откуда пошли шествием к Министерству внутренних дел и канцелярии президента.

Во время марша участники выкрикивали "Свободу политзаключенным", "Свободу Кузьменко, Дугарь, Антоненко", "Хватит лжи".

Под стенами Офиса президента протестующие зажгли файеры и призвали общественность обратить внимание на "сфабрикованное обвинение" против Антоненко, Дугарь и Кузьменко.

Организаторы попросили участников акции прийти на судебные заседания по делу Шеремета 6 и 7 июля. После этого объявили акцию завершенной.

Как известно, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко.

Ранее сообщалось, что подозреваемые в убийстве Шеремета отказались от участия в следственных действиях и от полиграфа. По словам заместителя министра МВД Антона Геращенко, они не хотят давать любые показания. В преступлении подозреваются Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь.