Часть столичных улиц останется без воды. Список

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Воды не будет с 22:00 6 ноября до 18:00 8 ноября

В Киеве в Соломенском районе с 22:00 6 ноября до 18:00 8 ноября приостановят подачу воды в связи с плановым ремонтом. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"В связи с плановыми ремонтными работами будет отсутствовать водоснабжение по некоторым адресам Соломенского района. Как сообщает ЧАО "АК "Киевводоканал", будут устраивать водопроводный узел на водоводе диаметром 900 мм на углу ул. Зеленогорской и ул. Петра Радченко", - говорится в сообщении.

В частности, водоснабжение перекроют по адресам:

улица Петра Радченко, 4, 6, 8, 12, 14, 51-53;

улица Бориса Гарина, 51, 53.

В то же время для жителей с 6:00 7 ноября будут дежурить автоцистерны с питьевой водой по адресам: ул. Петра Радченко, 8 и ул. Бориса Гарина, 53.

Напомним, ранее левый берег Киева временно обесточили. Как отмечается, неизвестный гражданин нарушил правила охранной зоны электросетей и поднялся на высоковольтную электроопору.