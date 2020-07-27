Часть Киева внезапно осталась без света

Фото с места происшествия прессслужба КГГА

Электроснабжение должно восстановиться до 23:00

В Печерском, Голосеевском и Соломенском районах Киева происходят перебои с электроснабжением из-за повреждения оборудования на ТЭЦ. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Произошло повреждение оборудования на Киевской теплоэлектроцентрали №5, расположенной на улице Промышленной.

Сейчас соответствующие подразделения коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" работают на месте для оперативного устранения и восстановления работы оборудования. Также совместно со службами ДТЭК Киевские электрические сети осуществляется переподключение потребителей. Ориентировочный срок выполнения работ – 3 часа", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что некоторые потребители остались без водоснабжения.

Кроме того, в "ДТЭК Киевские электросети" убеждают, что электроснабжение восстановят до 23:00.

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Напомним, ранее исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец заявила, что тарифы на электроэнергию для населения повышать не будут.