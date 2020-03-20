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Борьба с коронавирусом: В Киеве начал работу проект Нацкорпуса #НКволонтеры

Фото: Пресс-служба Нацкорпуса

В Киеве начали работать добровольцы инициативы #НКволонтеры, которые будут помогать государственным органам власти предотвратить распространение коронавируса в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Национального корпуса.

Как отмечается, сегодня волонтеры Нацкорпуса помогли дезинфицировать подъезды жилых домов, доставили лекарственные средства и продукты наиболее незащищенным слоям населения, распространили информационные листовки по предупреждению коронавируса, в частности помогли на производстве с расфасовкой марлевых повязок.

"В первую очередь мы – патриоты и должны заботиться о нашем государстве и гражданах. В сложные времена надо объединяться и помогать друг другу, а вот почему государство не способно выполнять свои базовые и простейшие функции, мы будем разбираться позже", – отметил руководитель Киевского отделения Нацкорпуса Сергей Тамарин.

 

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