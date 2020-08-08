Bolt разместил пункты проката электросамокатов в столице, несмотря на официальный запрет, - Кличко

Аin

Этот вид "транспорта" не урегулирован действующим законодательством Украины

Столичная власть запретила компании Bolt размещать пункты проката электросамокатов в Киеве, однако компания все равно это сделала. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Компания Bolt без согласования с городом разместила пункты проката электросамокатов в столице. Движение этого вида "транспорта" не урегулировано действующим законодательством Украины. Поэтому город не может позволить компании предоставлять такой вид услуг", - написал Кличко.

По его словам, ранее в КГГА поступили предложения на проведение инвестиционного конкурса на размещение пунктов проката электросамокатов, однако, они будут проведены только после внесения соответствующих изменений в законодательство Украины о дорожном движении.

"Я призываю компанию Bolt убрать несанкционированно установленные пункты проката. И соблюдать действующее законодательство. Иначе городские службы будут вынуждены убрать самовольно размещенные пункты с электросамокатами", - добавил Кличко.

Напомним, ранее стало известно, что эстонская компания Bolt готовится запускать в Киеве этим летом два новых сервиса: аренду самокатов и доставку еды Bolt Food. Сервис самокатов компания Bolt готовилась запускать еще весной 2020 года, тестовую площадку в 2019 году запустили в UNIT.City. Но из-за карантина запуск перенесли на лето.