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Больных детей и пожилых людей оставляют на произвол судьбы: В Киеве снова протестуют медики

Медики двух учреждений заявляют про отсутствие финансирования и невыплату зарплат

В Киеве под стенами мэрии собрались на акции протеста работники двух разных медицинский учреждений. Медперсонал три месяца не получает зарплату и заявляет про отсутствие финансирования больниц, передает PavlovskyNews.

Согласно сообщению, на акцию пришли работники двух разных учреждений - Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины и Центра микрохирургии глаза. Но проблему у них схожая - это переход под руководство НСЗУ в рамках медицинской реформы.

Как сообщают активисты, после реформирования некоторые врачи уже три месяца остаются без зарплаты.

Кроме того, эти два медицинских учреждения до сих пор не заключили договора с Национальной службой здоровья Украины из-за непонятной тарификации.

Также сообщается, что в роддоме государство отказывается финансировать лечение инфекционных больных, а глазным микрохирургам не дают денег на лечение детей и пожилых людей.

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Напомним, на днях возле здания Киевской городской государственной администрации медики нескольких больниц уже собирались на акцию протеста из-за отсутствия финансирования.

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