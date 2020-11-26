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Автоматы, пистолеты, гранаты и взрывчатка: В столичной академии аграрных наук обнаружили тайный арсенал

Правоохранители проводили обыски в трех областях Украины

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Печерском районе столицы тайник с большим количеством оружия, боеприпасов и взрывчатки у здании президиума Национальной академии аграрных наук. Об этом сообщает пресс-служба СБУ

Согласно сообщению, правоохранители проводили обыски в трех областях Украины для получения дополнительных доказательств по фактам завладения должностными лицами имуществом Национальной академии аграрных наук Украины.

Кроме этого, руководство академии также подозревается в легализации имущества, полученного преступным путем и получении неправомерной выгоды.

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Как отмечается, во время обысков в центральном офисе академии, расположенном вблизи административных зданий органов центральной исполнительной власти, было обнаружено в подвальных помещениях учреждения арсенал военных средств поражения.

В частности, правоохранители уже идентифицировали и изъяли 4 РПГ, 2 автомата, почти 40 гранат РГД-5 и Ф-1, несколько пистолетов, 2 артиллерийских снаряда и большое количество патронов к автоматическому оружию.

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Напомним, ранее контрразведка СБУ заблокировала незаконный канал поставки через территорию Украины российских товаров военного назначения в одну из стран Африки. 

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