"Антивор" для елок: в Киеве деревья обрабатывают раствором с неприятным запахом

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Репелленты для обработки растений являются безопасными, но раскрываются неприятным запахом

В Киеве началась работа по предотвращению самовольной вырубки хвойных деревьев в лесных массивах, парках и скверах в предновогодний период. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Согласно сообщению, районные коммунальные предприятия по содержанию зеленых насаждений начинают обрабатывать специальными веществами ели, сосны, туи и можжевельники на зеленых зонах города.

"Репелленты для обработки растений безопасны, но раскрываются неприятным запахом в теплом помещении. Также специалисты обрабатывают деревья клеево-меловой смесью, которая оставляет на растениях "грязную" окраску. На обработанных в парках и скверах деревьях есть соответствующие объявления", – отметил генеральный директор КО "Киевзеленстрой" Алексей Король.

В КГГА также напомнили, что незаконная вырубка хвойных деревьев влечет за собой взыскание штрафа в размере от 510 до 5100 гривен (согласно статье 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях). Также за незаконную вырубку зеленых насаждений на территории лесов предусмотрена уголовная ответственность (ст. 246 Уголовного кодекса Украины "незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса"), что наказывается штрафом от 17000 до 25500 гривен или арестом на срок до шести месяцев.

Напомним, в Киеве с 17 по 30 декабря будут работать 178 законных пунктов, где можно будет приобрести новогодние елки и украшения. Список адресов читайте по ссылке.