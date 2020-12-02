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Андреевскую церковь в Киеве снова откроют для посетителей

Реставрация длилась пять лет

Андреевская церковь в Киеве Вікіпедія

Уже в этом месяце в Киеве после проведения реставрационных работ планируют открыть для посетителей Андреевскую церковь. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики

По словам главы ведомства Александра Ткаченко, который посетил храм и ознакомился с ходом работ, открытие состоится онлайн 12 декабря, а 13 декабря – в церкви пройдет первая служба.

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"Полностью отреставрирована вся живопись, иконы и иконостас, почищена лепнина и отшлифован пол. Заменены инженерные сети, проведены новые системы освещения, отопления, подачи воздуха, окна. Кстати, аутентичный цвет стен XVIIІ века благодаря компьютерному анализу помогли найти немецкие технологи. А перед утверждением финального цвета и покраской было сделано 36 тестовых выкрасок", - рассказал министр.

Он также уточнил, что целью реставрации стало раскрыть первоначальные решения и видение архитектора Франческо Бартоломео Растрелли, чью 320-ю годовщину со дня рождения отмечают в этом году.

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Напомним, недавно в Запорожье презентовали уникальную гидроархеологическую находку, которую обнаружили на дне р. Днепр - дубовый лафет, датируемый последней четвертью XVII-началом XVIIІ веков.

 

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