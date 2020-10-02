Александр Попов: Наша команда уменьшит квартплату на 20%

Александр Попов Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Новое руководство Киева должно сократить квартплату на 20%. Об этом заявил кандидат в мэры города от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александр Попов, сообщает пресс-служба политсилы.

По словам политика, его команда уже разработала проект решения, согласно которому расходы на содержание придомовых территорий возьмет на себя городской бюджет.

"Задача киевской власти – облегчить жизнь горожан. Один из способов – снизить квартплату. Мы уменьшим ее на 20%, когда расходы на содержание придомовых территорий будут оплачиваться из городского бюджета. Проект решения уже готов", – заявил кандидат в мэры города от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Александр Попов напомнил, что в период его руководства в Киевской городской администрации (2010-2014 гг.) квартплата уже была снижена на 10% – такое решение было принято как стимул для своевременной оплаты тарифов. И благодаря этому оплата киевлянами жилищно-коммунальных услуг в тот период достигала 100%.

"К сожалению, в последние шесть лет власти делают все, чтобы жители Киева не могли оплачивать тарифы. В несколько раз подорожали все услуги, и платежки на несколько тысяч гривен стали нормой. Но киевлян никто не спросил – могут ли они ежемесячно оплачивать такие суммы", – сказал он.

Политик напомнил, что повышение цен на жилкомуслуги продолжается: с 1 октября перестал действовать льготный тариф на первые 100 киловатт электроэнергии, которые теперь стоят 168 грн вместо 90. А в планах городской власти – еще и повышение тарифов на воду.

"Они забыли о том, что не киевляне существуют для власти, а власть существует для киевлян. Наша команда станет именно той властью, которая работает ради жителей города. Так было в Киеве десять лет назад, и так будет снова", – подытожил Александр Попов.

Также напомним, что во время руководства Попова Киевская горгосадминистрация провела учет многоквартирных домов, чтобы провести капитальный ремонт всех жилых зданий, которые в этом нуждаются.