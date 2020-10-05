Александр Попов: Если киевляне не получают качественные услуги ЖКХ, им должны возмещать ущерб

Александр Попов Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Новое руководство Киева должно установить стандарты предоставления жилищно-коммунальных услуг жителям города и жестко контролировать их соблюдение. Об этом заявил кандидат в мэры города от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Попов, передаёт пресс-служба политсилы.

По словам политика, высокие тарифы должны сопровождаться высоким качеством обслуживания.

"Повысив тарифы на все жилищно-коммунальные услуги в несколько раз, городская власть не позаботилась о том, чтобы эти услуги предоставлялись качественно. Если отопление обходится в сумму, равную пенсии, оно должно поставляться исправно и в соответствии с погодой, и киевляне не должны зимой мерзнуть в своих квартирах. Если же такое происходит, компания-поставщик должна возместить ущерб пострадавшим", – сказал Александр Попов.

"И так по всем направлениям. Если в кране нет горячей или холодной воды – киевляне терпят неудобство, хотя регулярно оплачивают услуги. Если нет электричества – жители квартир лишаются всей домашней техники, а в квартирах без газа даже не могут приготовить еды. Поэтому необходимо установить стандарты обслуживания и наказывать поставщиков штрафами, которые будут возмещать ущерб киевлянам", – добавил он.

По словам кандидата в мэры города от "Оппозиционной платформы – За жизнь", стандарты должны быть установлены и для компаний, обслуживающих жилой фонд.

"Киевляне не должны думать о том, где найти сантехника для ремонта или замены крана, где найти электрика для ремонта проводки. Эту услугу должны предоставлять компании, заменившие жэки, причем на любую работу должна предоставляться гарантия", – объяснил он.

Александр Попов убежден: установление стандартов предоставления услуг и контроль за ними избавят жителей Киева от множества проблем.

"Киевляне заслужили того, чтобы жить комфортно за те деньги, которые они платят", – резюмировал кандидат в мэры города от "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Напомним, во время руководства Попова Киевская горгосадминистрация провела учет многоквартирных домов, чтобы провести капитальный ремонт всех жилых зданий, которые в этом нуждаются.